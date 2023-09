Sügisnäitus mängib kulli ja kirja

"See, mis tuleb, ongi otsustamisel abiks, kahest pääseb vaid üks – kas kull või kiri – rambivalgusse maalile, paberile, puusse, kivisse, värvi või muusse," ütles Rakvere Galerii kuraator Riho Hütt. "Kindlasti ei soovita oma saatusega seda mängu proovida: lausa kriminaalne ja ohtlik on kull või kiri vindise peaga autorooli istudes," lisas galerii teine eestvedaja Raivo Riim.

Galeriimeeste väitel tegid nad kulli ja kirjaga esmalt proovi: kiri näitas, et sügisnäitus tuleb ka sel aastal, ning kull, et see avatakse teisipäeval. Serva peale seisma jäänud münt märkis nende sõnul rõõmsat üllatust, et Rakvere Galerii on tegutsenud juba 25 aastat.