Salmonella bakter on üks peamisi loomadelt inimestele kanduv haigustekitaja

PTA toiduosakonna peaspetsialisti Brita Smitti sõnul võeti eelmisel aastal hulgaliselt proove nii toidust kui ka loomadelt. "2022. aasta jooksul võeti proove haigustekitajate määramiseks nii kodulindudelt, põllumajandusloomadelt kui ka toidust ja söödast. Tulemused näitasid, et toidust võetud mittenõuetekohaste salmonella proovide osakaal on veidikene tõusnud, kampülobakterit tuvastati vaid kahes proovis, Listeria monocytogenes‘i positiivsete proovide osakaal võrreldes aastaga 2021 on langenud," rääkis Smitt.