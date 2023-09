Rahalises kitsikuses Haljala vald tõmbab püksirihma koomale

Vallavanem Anti Puusepp tuletas meelde, et käesolevaks aastaks oli Haljala vallal kavandatud vara müüki 985 000 euro ulatuses. "Tänase seisuga me oleme reaalselt müüa saanud, mis on siis ka vormistatud või pakkumised tehtud, suuruses 700 000," ütles Puusepp. See tähendab, et valla vara müügiga jätkatakse.