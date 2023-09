Umbes 30 elujõulist kaske hinnati liiklusele ohtlikuks ja saeti maha

Transpordiameti teehoiuteenistuse ida osakonna juhataja Anti Palmi tõdes, et puude maha saagimine võib piirkonna elanikele emotsionaalselt haiget teha. Kuid vastav otsus tehti tema sõnul seetõttu, et puud asusid elava liiklusega maanteele liiga lähedal ja olid ohtlikud. "Lisaks sellele ei mõju puud tee korrashoiule hästi," lausus ta, vihjates ilmselt asjaolule, et puude juured kahjustavad maantee muldkeha.