Rakvere vanim muusikaürituste sari tähistab reedel juubelit

Reedesel peol saab tähistada tegelikult lausa mitut juubelit. Tänavu augustis möödus ju 50 aastat New Yorgi Bronxi linnaosas peetud legendaarsest peost, mida loetakse hiphopmuusika sünnipäevaks. "Rakvere päritolu muusika, samuti hiphop on olnud Lejal‘Nyte‘i teekonna oluliseks osaks, sellele on pühendatud lõviosa seekordsest sündmusest," ütles korraldaja Remi Prual ehk DJ Gee, kes vedanud üritusesarja eest selle algusest peale. Kusjuures, sõna "peosari" asemel eelistab ta alati sõna "muusikasündmus". "Pidu pole põhiline, rõhk on alati olnud muusikal".