Ma ei ole eriline piimatoodete tarbija. Osalt ilmselt sellepärast, et lapsepõlves sai sooja lehmapiima juua nii palju, et täiskasvanuks saades isu kadus. Aga siiani meenutan heldimusega seda protsessi – kruus värskelt lüpstud piima ämbrisse ja rüüpasid niimoodi, et vurrud valged. Eks oma osa said sealt kassidki.