Öised hiilijad pimedas linnas: sportlik meelelahutus ÖÖrogain

Enamasti on kolmapäeva õhtu puutumatu ja püha, see tuleb veeta lõbusa seltskonnaga staadionil ja kergejõustikuruumis higi valades. Üleeile tegin ohverduse, et proovida enda jaoks täitsa uut ala. Linn on ju aastatega pähe kulunud ja sörk vaheldumisi jalutamisega pea igaühele jõukohane. Kõige tähtsam sel üritusel oli tegelikult see, et aeg sai veedetud perega.