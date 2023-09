Täna tähistatakse rahvusvahelist toiduraiskamise vähendamisele pühendatud päeva. Uuringu andmetel tekib Eestis aastas ligikaudu 167 000 tonni toidujäätmeid. Ehkki levinud on arvamus, et kauplused, koolid ja restoranid on suurimad raiskajad, läheb tegelikult kõige rohkem toitu raisku kodumajapidamistes. Kõige vähem aga tootmisel ehk toidutööstuses.