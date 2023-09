Haljala valla noortekeskused said toetust digivõimekuse tõstmiseks

Haljala valla noorsootöötajad Mirjam Veisner ja Gerly Piiskoppel selgitasid, et taotlusvooru fookuses oli digipöörde elluviimine noortevaldkonnas. "Seetõttu otsustasime noorsootöötajatena proovida õnne ja kirjutada projekt digivahendite soetamiseks meie noortekeskustesse. See on teema, millest on meie vallas pikalt unistatud, aga seni on puudunud vahendid tegutsemiseks."