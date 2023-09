"Kindlasti on kerkiv pansionaat Võsu kui hinnatud suvituskoha arengus väga oluline projekt. Samuti on see oluline ka vallale ja kohalikule kogukonnale – see on kindel märk sellest, et Võsu elab ja areneb hoogsalt," rääkis vallavanem ning lisas, et tunnustab Aivo Saart ja ettevõtet Lisako pansionaadi rajamise eest.