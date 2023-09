Nädala kaja: mis saab siis, kui ollakse ohver?

Vägivallatut ühiskonda ei hakka kunagi olema. Enne kui laps õpib oma rusikaid talitsema, õpib ta lööma. See on konfliktis esmane reaktsioon. Mõistmine, et keerulise olukorra lahendamiseks on ka teisi viise, saabub hiljem. Oskus kasutada tüli lahendamiseks sõnu saabub oluliselt hiljem kui teadmine, et tugevam saab nõrgemat rünnata.