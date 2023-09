Kolumn: kohtume raamatukogus!

Minu meelest ei ole liialdus, kui öeldakse, et raamatukogu on üks viimaseid avalikke kohti, kuhu kõigil on vaba ja võrdne ligipääs. Raamatukogu uksel ei küsi keegi, kui palju sul raha on või kui haritud sa oled; kedagi ei peeta liiga nooreks ega vanaks. Raamatukokku on oodatud nii need, kes veel tähtigi ei tunne, kui ka need, kelle (info)kirjaoskus lihvi vajab.