Seksuaalvägivalla ohver: «Süda läks ka pahaks, ma ei suutnud hingata. Läksin uuesti haiglasse»

Triinu oli 18-aastane ja armunud oma noormehesse Tanelisse. Tanel oli aga kontrolliva loomuga ja ühel hetkel see Triinule enam ei sobinud, ta otsustas suhte lõpetada. Tanel, kes oli alati tundnud, et tal on neiu üle võim, ei olnud asjade seesuguse käiguga rahul, ta kutsus Triinu endaga kokku saama, et rääkida. Selle asemel ta hoopis ründas tütarlast, kägistas teda ja viimaks vägistas Triinu.