Seitse värvikat väärtfilmiaastat: Festheart uurib inimeseks olemist

Rahvusvaheline LGBT+ filmifestival Festheart, mis leiab Rakveres aset seitsmendat ja Tartus neljandat korda, toob taas ekraanile värsked väärtfilmid, mis räägivad inimeseks olemise ilust ja valust. Seitse aastat, mil festivali kujundus on mänginud vikerkaarevärvidega, on korraldajate sõnul läinud nagu seitsmepenikoormasaabastega.

«Aastad lendavad. Mäletan, kuidas öeldi, et tehke kõigepealt esimene festival ära,» lausus Festhearti idee autor Teet Suur. «Siis tundus, et viies on tohutu tärmin,» lisas filmifestivali peakorraldaja Keio Soomelt. Koos tõdeti, et seitsme aastaga on palju muutunud. Eelkõige suhtumises. Nii kohalikul kui ka riigi tasandil.