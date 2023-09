Kahesuunalise keelekümbluse lõpetamine tegi lasteaednike südamed raskeks

Vikerkaare direktor Lii Jairus selgitas, et kahesuunalise keelekümbluse rühmas pidi koolitusmudeli kohaselt olema pool lastest eesti keelt kõnelevatest peredest ja teine pool vene emakeelega. Lisaks oli soovitav, et õpetajad oleksid mõlema keele oskajad. «Meil on käinud palju praktikante ja on näha, et kui sa ühte keeltest ei oska, siis sa ainult noogutad lapse jutu peale ning ei oska õpitulemust hinnata ja lapsele tagasisidet anda – midagi väga olulist jääb puudu,» rääkis direktor.