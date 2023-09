Tapa gümnaasiumi keelekümblusklass jätkab õppetööd üle noatera

Keelekümblusklass alustas peale lasteaeda tegevust 12 õpilasega endises Tapa keelekümbluskoolis ja praegu on klassis 15 last, sest vanemates on kahesuunaline keelekümblusprogramm huvi äratanud. Oleks need lapsed aasta jagu nooremad, ei saaks nad eestikeelsele õppele ülemineku valguses järgmisel aastal praegusel moel enam õppida.