Ma pole kunagi midagi sellist näinud, kuulnud ega tundnud. Kuigi ostsin pileti Kristjan Järvi ja Läänemere Filharmoonikute kontsertkavale «Midnight Sun», mis lõpetas orkestri Euroopa-tuuri Tallinnas, teadmisega, et saan ainulaadse muusikaelamuse, oli tulemus korrutunud oodatuga võrreldes kümnega või ehk enamaga. See polnud orkester ja see polnud kontsert, nii nagu oleme harjunud neist mõtlema.