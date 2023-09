Väike-Maarja külje all asuvas OÜ Vinkymon ebaküdooniakasvanduses algas sel nädalal viljade korjamine. See on ilmselt kogu protsessi üks ebamugavamatest töödest. Pererahva sõnul pole paljud sõbrad ja tuttavad, kes talgute korras abis on käinud, enam järgmisel aastal põllule kibelenud.