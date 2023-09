Virumaa Teataja 10 ja 50 aastat tagasi

Plaanitäitmisega ei tohi venitada

Tapa MEK ei täitnud vanametalli äraandmise kaheksa kuu plaani. Sellest realiseeriti vaid 72 protsenti. Septembrikuus oleks tulnud ära viia 8,6 t vanametalli, aga 17. kuupäevaks ei olnud veel kilogrammigi toodud. Võlgnevus 30,9 t. Metallijäätmete kogumine ja hoidmine on väga halvasti korraldatud. Hoiuplatsi ei ole. Vanametall ia metallijäätmed vedelevad töökodade juures maas, segamini mulla ja prahiga. Metallilaast on konteineris segi kaltsude ja muude jäätmetega. Plaaniga jäi jänni ka Simuna sovhoos. Kaheksa kuu kohustusest jäi puudu 25,7 ja septembrikuu omast 41,6 protsenti. Metallijäätmete kogumisele ja hoidmisele ei pöörata tähelepanu. Metallilaast vedeleb töökoja juures maas mullaga segi. Pole konteinereid metallijäätmete hoidmiseks liikide viisi. Rahvakontrollikomitee istungil andsid vastust vanametalli varumise riikliku plaani mittetäitmise eest Tapa MEK-i juhataja asetäitja sm. Kiil ja Simuna sovhoosi direktori asetäitja sm. Selgmäe. Sm. Kiilile, kes on ettevõttes otseselt vastutav vanametalli äraandmise eest õigel ajal, avaldati märkus. Mõlemad asjaosalised lubasid tagada vanametalli varumisplaani täitmise tähtajaks.