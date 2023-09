Kasvavad mahud toovad Tapal kütuse riigihanke

Hankespetsialist Ene Orgusaar selgitas, et kui vald kütust otse hangiks, rikuks ta riigihangete seadust. Põhjus on lihtne. Vallale mootorikütuse hankimiseks kuluv summa ületab juba riigihanke piirmäära. Lihthanke piirmäär asjade või teenuste hankelepingu korral on nimelt 30 000 eurot.