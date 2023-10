Seenekasvataja soovib Jänedale rajada hiigeltuulikut

Praegu ei ole Tapa valla territooriumil mitte ühtegi elektrienergiat tootvat või ehituses olevat tuulegeneraatorit. Kuid tänavu 20. juulil esitas Tarmo Pajuri vallale detailplaneeringu algatamise taotluse, et püstitada Jäneda külla Muti kinnistule hiiglaslik elektrituulik. Taotluse tegi ta Ohaka Energia OÜ nimel, mis on registreeritud Maardusse Paemurru tänavale.

Nelja aasta eest asutatud Ohaka Energia põhitegevusalaks on märgitud elektrienergia tootmine, kõrvaltegevusaladeks aga köögivilja, juurvilja- ja mugulakasvatus, isegi seenekasvatus. Ettevõttes on kolm töötajat, käesoleva aasta käive on olnud ligi kaks miljonit eurot.