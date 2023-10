Viis ametikohta ei tähenda aga täpselt viite inimest, vaid pigem seitset. Kui noortekeskuse juht, Tapa linna noorsootöötaja ja Tamsalu linna noorsootöötaja on ametis täiskohaga, siis Vajangu, Lehtse ja Jäneda piirkonnas on pakkuda vaid poolt koormust. Seitsmenda inimese juures on märge MONO ning temagi on ametis poole kohaga.