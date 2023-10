Üks lihtsamaid viise vaimse tervise toetamiseks läbi liikumise on regulaarsed kõnniringid. "Oktoober on vaimse tervise kuu ning liikumine on üks lihtsamaid ja kättesaadavamaid viise selle hoidmiseks. Uuringute kohaselt juba 30 minutit liikumist päevas vähendab stressi ja ärevust, parandab vaimset töövõimet, une kvaliteeti ja vastupidavust haigustele," ütles liikumisaasta projektijuht Janne Tomberg.