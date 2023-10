Lapsed mängivad Huljal rumalat maanteel lamamise mängu

Üks vastutustundlik möödasõitja pidas neljapäeval oma auto kinni ja üritas noorukeid korrale kutsuda, kuid sai umbes 12-aastaselt noormehelt hoopis vastuähvarduse: teda ei tohi filmida, tema kutsub politsei. "See noormees oli väga ülbe olekuga ja lubas mulle politsei kaela saata. Nende arust polevat nad lollid," rääkis autojuht Virumaa Teatajale.​ ​"Poiss paistis oma õigusi väga hästi teadvat – hakkas mulle kohe ette heitma, et ma ei tohtivat teda filmida, kuna ta on alaealine. Soovitasin talle, et kutsugu, siis võttis vaiksemaks."