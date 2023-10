Juhtkiri: noored kolitakse äärelinna

Skate-park ja lainerada ja muud vigurid kõlavad koos küll väga hästi, aga lapsevanema süda oleks veidi rohkem rahul, kui need ekstreemspordialade harrastamise kohad oleks veidi rohkem käidava koha peal silma all. Seni oli võimalus käia spordihoones kohvikus, vetsus ja värskele marrastusele plaastrit peale küsimas. Tulevikus on noored linna ääres ja möödakäijaid seal eriti ei ole. Noortel endil on võibolla tore seal silma alt ära olla, aga lastevanemad oleksid rõõmsamad, kui skate-park oleks keset linna.