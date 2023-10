Verston hooldas Lääne-Virumaa riigiteid ka eelneval viiel aastal. Uue hankelepingu maksumus on 2,83 miljonit eurot ning see hõlmab ka paari tee korras hoidmist Ida-Virumaal. Verstoni ülesandeks on nüüd hoida korras ligi 39 protsenti riigile kuuluvatest maanteedest 6514 kilomeetril.

"Eesti suurima riigiteede hooldajana on meie südameasi teha seda tööd viisil, et ettevõtte tegevuse tagajärjel tekkiv keskkonnajalajälg oleks võimalikult väike. Soovime näidata eeskuju ka teistele valdkonna tegijatele," ütles Verstoni korrashoiu valdkonnajuht Tarmo Lood. Ettevõte on seadnud endale eesmärgiks vähendada CO 2 emissiooni igal aastal vähemalt 10 protsenti.