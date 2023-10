Jalgpallureid ootab ees otsustav vastasseis

Tabeliseis on esikolmiku jaoks kujunenud üpris intrigeerivaks. Kui Maardu Linnameeskond on nelja punktiga küll eest rebinud, siis teist ja kolmandat kohta jagavad võrdse punktisummaga Tarvas ja Jõhvi Phoenix. Just need meeskonnad ka eeloleval laupäeval omavahel Rakveres kokku lähevad. Selle mängu võitja pälvib suure eelise, sest põhiturniiri teise koha omanik saab õiguse mängida üleminekumänge, kus oleks juba võimalik püüda pääsu Esiliiga B-sse.