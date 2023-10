Metsakinnistu omanikud eitavad metsakaitsja auto rehvide lõhkumist

Koit Tõnisson ja Raivo Oks on põlised metsamehed. Kui Tõnisson õppis maaülikoolis mehhaniseerimist, siis Oks metsandust. Koos on nad üles töötanud väikefirma Viru Mets OÜ, mille põhitegevusala on metsa varumine ja küttepuude tootmine. «Meil on Lahemaal päris palju hektareid. Oleme Lahemaal majandanud üle kahekümne aasta metsa,» ütles Tõnisson.