Sündmuskohal oli näha, et ilmselt suuremat sorti sõiduk tabas tee kohal rippunud elektrikaablit, nii et see jäi sõidutee kohale ohtlikult rippuma. Oli näha, et mitme auto juhid olid kasutanud ohtlikust kaablist möödumiseks haljasala. Politsei kinnitusel tabas kaablit reka, mis lahkus sündmuslkohalt.