Tuur Maria kauged kaimud kosuvad Läänemeres kenasti

Esimesed kunstlikult üles kasvatatud ja märgistatud Läänemere tuurad lasti Eestis loodusesse 2013. aastal ja uuringud on kinnitanud, et kalad on kenasti kosunud, teatas kliimaministeeriumi pressiesindaja teisipäeval. Praegu käiva projekti "Läänemere tuura asurkonna taastamine Eesti vetes" eesmärk on viie aasta jooksul viia Narva ja Pärnu jõkke vähemalt pool miljonit noorkala.