Kartulikuningas saagi üle ei nurise

Simunas tegutsevad ettevõtjaist vennad Gustav ja Kulle Põldmaa on tänavuse kartulisaagi üle rõõmsad. Sel hooajal kasvas kartuleid tervelt 120 hektaril. Gustav Põldmaa sõnul olid kümmekonnast sordist seekord saagikaimad "Dior" ja "Colomba". "Ajaga peab kaasas käima," vastas ta küsimusele, miks Simuna Remox seekord palju uusi sorte maha pani. Klientide hulgas palavalt armastatud "Red Lady", "Lilly", "Milva" ja "Laura" on alles. Samuti kiidab Gustav Põldmaa sorte "Lea" ning "Sunshine". "Tegelikult on kõik sordid head, võta järjest," ütles mees mitmesuguseid kartulisorte nimetades ja naeris. Sel hooajal läksid maha veel "Elfe" ja "Alouette". Ettevõte võttis katsetamiseks mitu uut sorti ja valib nüüd parimad välja. Juba on teada, et näiteks "Afra" läheb sortimendist välja. "Mida turg nõuab, see jääb," lisas kartulikuningas.