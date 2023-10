Kellegi kuri käsi külvab Varangu kandis metsateedele eluohtlikke orasid

Varangu kandis on metsateedele paigaldatud orad, mis lõhuvad autorehve, aga on ohtlikud ka inimestele ja loomadele.

Alljärgnevas loos on pea kõik tegelased anonüümsed. Kuigi kannatanud arvavad teadvat, kes neile suure sigaduse korraldas, ei saa pahalaste suunas enne näpuga näidata, kui nad on otse teolt tabatud või kui politsei nad oma menetluse käigus kätte saab. Kannatanud ise eelistavad anonüümseks jääda seetõttu, et mine sa muidu tea ... Igal juhul sõitsid pühapäeval viis jahimeest Varangu kandis oma autodel rehvid puruks, sest keegi pahatahtlik oli tagunud metsateedele ja rohu sisse suure hulga teravaks ihutud otstega armatuurraudu.