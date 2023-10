Rakvere linnapea Triin Varek astus keskerakonnast välja ja soovib liituda Isamaaga

Rakvere linnapea Triin Vareku ning linnavolikogu liikmete Erika Baueri, Jaak Vettiku ja Liidia Bobkova väljaastumine keskerakonnast ja linnapea soov jätkata oma poliitilist teekonda Isamaa erakonna ridades lõi vajaduse uuendada koostöökokkuleppeid, mille käigus allkirjastati ühise tegutsemise lepe, teatas linnavolikogu esimees Mihkel Juhkami (Isamaa). "Seega formaalselt on Isamaa ja Eesti Keskerakonna koalitsioon Rakveres lõppenud. Senine ühine tegutsemine on aga andnud kindlust, et tegelikult inimeste omavaheline koostöö toimib," lausus ta. "Sellest ka formuleering "ühise tegutsemise lepe", mille allkirjastasid senised Rakvere linnavalitsuse ja volikogus koalitsiooni kuulunud erakondade liikmed."