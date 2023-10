Mida ette võtta, kui täitõbi ründab?

Terviseameti kodulehel seisab, et täitõbi, teise nimega pedikuloos, on viimastel aastatel nii laste- kui ka hoolekandeasutustes järjest levinum probleem. Pedikuloosi haigusjuhte aastast 2004 ei registreerita, mistõttu puudub haigestumisest täpsem ülevaade. Arusaam, et täid tekivad mustusest, on ekslik. Nakkuse võib saada igaüks, sõltumata soost, vanusest ja sotsiaalsest kuuluvusest. Samuti ei levita täisid koduloomad, peatäidega nakatutakse enamasti otsesel pea-pea-kontaktil täitõvehaigega. Sagedamini esineb täitõbe 3–11-aastastel lasteaia- ja koolilastel, eriti tüdrukutel, kes nakatuvad otseses kokkupuutes teiste laste juustega või kammide, rätikute, patsikummide ning mütside vahendusel.