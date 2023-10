Juhtkiri: kirju inimloomariik

Jahimeeste vahel on lahvatanud tüli, mis on kaasa toonud lõhutud autod, tekitanud majanduslikku kahju, raisanud aega ning seadnud ohtu ka ilmsüüta kõrvalised isikud. On see nüüd juhus või mitte, seda Virumaa Teataja ei tea, aga alles me kirjutasime rehvide lõhkumisest Vergi kandis. Kaugel see Vergi Võlest, kus seekordne lugu aset leidis, ikka on? Võibolla sattusid eelmise loo tegelased hoopis teise arveteklaarimise tahtmatuteks ohvriteks?