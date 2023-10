Viimane aeg end peole kirja panna

Eesti laulu- ja tantsupeo sihtasutuse juhataja Margus Toomla sõnul on nii laulu- kui ka tantsupeole registreerunud üle 800 kollektiivi ning rahvamuusikapeole ligi 100 kollektiivi. Toomla soovitab registreerimist mitte viimasele minutile jätta, et juhul kui peaks tekkima küsimusi, oleks võimalik neile rahulikult vastused leida.

XXVIII laulupeo kunstilise juhi Heli Jürgensoni sõnul olid üldlaulupeo kava koostamise aluseks kolm olulist märksõna: murded, murdumine ja aeg. Repertuaar on üles ehitatud selliselt, et kõik murdepiirkonnad oleksid esindatud. Teise päeva kavas olevad laulud räägivad laulmise jõust ja väest.

XXI tantsupeo pealavastaja Helena-Mariana Reimann ütles, et lähtuvalt peo lavastuslikust kontseptsioonist on sel korral suurimaks uudiseks varasemast erinev lähenemine rühmaliikide jaotusele. Eesti on jagatud erinevateks piirkondadeks ja tantsijate peole kandideerimine käib seekord piirkonna põhjal. "Loodame, et selline muudatus tugevdab kogukonna ühtekuuluvustunnet. See on samuti hea võimalus välja tuua paikkondlikke erisusi nii tantsus, muusikas kui ka rahvarõiva eripäras," rääkis pealavastaja.