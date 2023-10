Vanuseliselt on registris enim 10–20-aastaseid Volkswagen Passateid.

Transpordiameti andmeil on Eestis registreeritud 28 514 Volkswagen Passatit. 1000 elaniku kohta on Passateid enim Põlvamaal ja Võrumaal. Lääne-Virumaal on registreeritud 1334 Passatit, mis teeb 1000 elaniku kohta 23 seda marki autot.