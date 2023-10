Soome politseinikud näitasid Rakveres võrkpallis kõrget taset

Eesti naiskonna kapten, Rakvere spordikooli kasvandik ja võrkpallitreener Kadi Veervald ütles, et võistluspäevadel sai kogeda positiivseid emotsioone ja võitlust. "Iga sportlane sai enda jaoks mõne hea kogemuse, hea pallingu või uue sõbra," lausus Veervald ja lisas, et sport ühendab. Ta ise on võrkpalliga tegelenud juba pikka aega ja tunnistas, et Põhjamaade mõõduvõtt lihvis nii tiimitunnetust kui ka andis positiivse elamuse. "Koos tegutsedes jõuab alati kaugele," kõneles ta. Igapäevaselt hoopis muu alaga tegelevaid võrkpalliharrastajaid ühendab kirg võrkpalli vastu.