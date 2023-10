EKP Rakvere Rajoonikomitee ja Rakvere Rajooni TSN Täitevkomitee õnnitlevad kõiki rajooni pedagoogilisel alal töötajaid südamest teie pidupäeva – õpetajate päeva puhul! Teie pidupäev on kogu meie rahva pidupäev, õpetaja elukutse on väärt, et seda suure tähega kirjutada, ja mitte ainult õpetajate päeva puhul. Õpetajakutse ühiskondlik kõlapind on väga lai.