Kungla lasteaia õpetajad käisid töövarjuks Oslos

Norras käinud Kungla lasteaia õppealajuhataja Terje Makarova rääkis, et üheks suureks erinevuseks võrreldes Eesti alushariduse süsteemiga on erinevus mõtteviisis – kõik lapsed on meie lapsed, see tähendab, et lapsed ei ole kogu päeva jooksul n-ö kinnitatud oma rühma õpetajate külge, vaid lastega tegelevad mingi osa päevast (hommikuti, õhtuti) kõik kuuerühmalise grupi töötajad graafiku alusel. "Ühele rühmale – 23, 24 last – on ette nähtud kaks õpetajat ja kaks assistenti. Tänu sellele harjuvad lapsed varakult väga erinevate inimestega suhtlema ja ei ole tulevikus nii kinnised ja kartlikud," kõneles Makarova.