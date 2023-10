Nädala lind: soorüdi

Põllud on täitunud hanede ja lagledega, need hakkavad kaugelt silma. Mõne ränduri märkamiseks tuleb aga tublisti silmi teritada ning binokkelgi appi võtta. Üks selliseid on soorüdi, kellega tutvumiseks tuleks minna rannikule ja silmitseda tähelepanelikult vee piiril adruvallide ümbrust. Rannajoont on aga meie maakonnas tervelt 134 kilomeetrit.