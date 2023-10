Nädala kaja: poliitikute sügisränne

Eks poliitikat jälgivad ajakirjanikud aimasid juba ette, et küllap Triin Varek millalgi keskerakonnast välja astub. Ainult seda ei suutnud me esimese hooga ennustada, kas ta liitub kohe mõne teise erakonnaga või jääb mõneks ajaks parteituks. Ja kui liitub, kas ta valib siis Isamaa või reformierakonna.

Miks reformierakond mängu tuua, kui on teada, et seni keskerakonda kuulunud Varek teeb linnavalitsuses tihedat koostööd Isamaa esindajatega ja saab nendega hästi läbi? No lihtsalt mängu ilu pärast! Vareku otsus olnuks sama, kui Ott Tänak oleks liitunud Toyotaga – maailmameistermeeskond oleks olnud selge juba enne hooaja algust. Aga meie linnapea valis Isamaa ja nüüd – tõsi küll, siin ja praegu arutledes – on küsimus, kas järgmiste kohalike valimiste järel veel üldse mingi muu seltskond linnavolikogusse pääseb.