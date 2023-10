Kolumn: Eesti haige mees

Läinud aastate katkuaeg on tõstnud ärevust ja teadlikkust. Pandeemiaga said vastused tulla vaid tegutsemise käigus. Pikka aega ei teatud, mida miski tähendab ja kuidas miski aitab. Nüüd siis teame, aga mõned refleksid sellest ajast on veel jäänud. Mitte ainult nendes väikestes kontrollivates pilkudes peeglisse, et kas maitsemeel on säilinud, vaid ka ohutundes, et kas sügisene külmetus võib osutuda millekski hullemaks.

On levinud arusaam, et mees kannatab seni vaikides, kuni asjad hulluks kisuvad. Siis on luba kaeblemiseks olemas. Enne seda ei tohi piuksugi tulla, mõnel juhul ei tule seda ka surivoodil. Haigel peaks alati olema õigus kurta. Kehv enesetunne ja meeleolu on iseenesestmõistetavad, sest keha üritab elus püsida. Iialgi ei tohiks haigele ette heita, et ta on haige. Ega panna talle vastutust võimalike katkestuste ja ümberkorralduste pärast. Katkuaeg võinuks ju tuua arusaama, et haige vajab aega ja rahu.