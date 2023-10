Teaduse ja tehnika areng teeb ühest küljest paljude elu lihtsamaks, aga uuringud näitavad, et nutiseadmed põhjustavad ka noorte kapseldumist. Ja seda määral, et see väljendub igapäevaelu segama hakkava ärevushäirena. Kevadel Rakveres ArenguStuudio asutanud eripedagoog Hanna Allmäe puutub oma vastuvõttudel selliste lastega kokku igapäevaselt ja tõdeb, et see on kahjuks kasvav trend.