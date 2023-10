Aasta gümnaasiumiõpetajaks valiti Raimo Maasik

"See, kuhu me oleme kõigile katsumustele vaatamata tänaseks jõudnud, ütelgem kõva häälega ja kõvasti välja, et Eesti haridussüsteem on üks maailma parimaid ja seda nii laste akadeemiliste teadmiste kui ka võrdselt hea hariduse kättesaadavuse osas. Mulle tundub aga, et me söandame liiga vähe ja liiga tagasihoidlikult rõõmu tunda selle üle," rääkis minister. "Kummardan teie ees austatud õpetajad, head pidupäeva ja suur tänu teile selle töö eest."