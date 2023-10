Tagurpidi toitlustamisloogika Rakvere koolides: väiksematele rohkem, suurematele vähem

Kui eelmisel aastal võttis Virumaa Teataja ajakirjanik vaatluse alla Rakvere koolisööklate uue toitlustaja toidud, siis sellel aastal pälvis tähelepanu see, mida noored siis ka taldrikule tõstavad. Baltic Restaurants AS piirkonnajuht Eneli Lipping ütles riigigümnaasiumis seda, et lapsed ei tea näiteks, mis asi on pikkpoiss. "Selliseid huvitavaid asju tuleb vahest ikka ette. Ühel korral oli menüüs kirjas penne ja kaste ning lapsed ei tulnudki sööma. Keegi siis hõikas, et söögiks on makaronid ja kaste, mille peale olid kõik loomulikult platsis."