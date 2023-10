Jaune Kimmel astus üles õudukas "Deliver us"

Usuteemalist õudukat "Deliver Us" esilinastus toimus 27. septembril Los Angeleses. Õudusfilmi keskmes on vene nunn Julia (Maria Vera Ratti), kes väidab, et on jäänud iseenesest lapseootele. Ta ootab kaksikuid, kellest üks peaks ammuse ettekuulutuse järgi olema inimkonna päästja, teine aga antikristus. Kiriku nimel saadetakse lugu uurima preester Fox (Lee Roy Kunz), samal ajal kui salasekt püüab kurjakuulutava ettekuulutuse täitumist iga hinna eest peatada.