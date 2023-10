Haljalas pandi vanaraamatu laadal välja üle 2000 teose

Haljala valla raamatukogu direktor Marion Talli ütles, et valla kaheksa raamatukogu tuulutas oma riiuleid ja laadalt leiab raamatuid igale maitsele. "Fondi korrastamine toimub meil igapäevaselt ja see on võrdlemisi mahukas töö. Ainuüksi Haljala raamatukogus on üle 15 000 raamatu. Kuna tegime suurema algatuse, siis küsime raamatute eest natuke raha ka ja see läheb raamatukogude eelarvesse," rääkis Talli.