Festhearti publikut puudutas enim "Blue Jean"

"Blue Jean", mille režissöör on Georgia Oakley, viib vaataja aastasse 1988, kui Thatcheri valitsus võttis vastu määruse, mis keelas kohalikel omavalitsustel "homoseksuaalsuse propageerimise". See asetab Newcastle’is kehalise kasvatuse õpetajana töötava Jeani keerulisse olukorda: kui koolis selguks, et Jean on lesbi, kaotaks ta ilmselt töö. Oma tõelist loomust varjata ja topeltelu elada otsustanud Jeani seab ohtu uus õpilane Lois. Ühelt poolt Jean kardab, et tüdruk ta paljastab, teisalt tunneb sisimas vajadust noort naist aidates ka ise enda vastu lõpuks ometi aus olla.