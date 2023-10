Virumaa Teataja pälvis raudteeohutusorganisatsiooni kõrgeima tunnustuse

"15 aasta jooksul on siin käinud koos palju tublisid inimesi ja selle aja jooksul on raudteeohutus kujunenud siseturvalisuse lahutamatuks osaks," sõnas OLE tegevjuht Tamo Vahemets. "Meie põhisammasteks on vabatahtlikud, kes tööst, missioonitundest või oma kogemusest tulenevalt on leidnud meie juurde tee, läbinud koolituse ja saanud raudteeohutussaadikuteks."